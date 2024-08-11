Даниэль Кормье назвал возможного соперника для Белала Мухаммада

Член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье высказал мнение, что новоиспечённому 36-летнему чемпиону в полулёгком весе Белалу Мухаммаду следует провести защиту против бойца Камару Усмана, а не в поединке с Шавкатом Рахмоновым.

«Это одна из тех ситуаций, когда Белал Мухаммад делает именно то, что вы ожидаете от своих чемпионов, но вы должны быть осторожны. Либо он хочет драться с Камару Усманом, либо просто щебечет. Когда вы хотите вернуть в игру чемпиона, который на данный момент на самом деле не участвует в соревнованиях, то нужно быть готовым ко всему. Из-за боёв Усмана с Леоном [Эдвардсом] и Хамзатом [Чимаевым] власть имущие говорят: «Ну, Камару Усман поднялся до 185 фунтов за 10 дней, чтобы сохранить место в карде, и дрался с парнем, который находится под номером один в рейтинге, так что он точно заслужил стать первым претендентом на титул Белала».

Мы видели много драк и соперничества, построенных на том факте, что ребята просто не любят друг друга. Многие бойцы получают титульные бои, которые, по мнению многих из вас, были незаслуженными, поскольку чемпион им не нравился. Вы видели, как такие люди, как Алекс Перейра, который был рождён, чтобы стать бойцом, выигрывали титульный бой в двух боях UFC, потому что у него была история с Исраэлем Адесаньей. Когда вы вводите в игру имя человека, особенно человека, который имеет большую репутацию, у которого есть большой авторитет, который заставляет людей выкупать все билеты на арене, вы должны быть осторожны. Потому что, если ты не этого хочешь, ты можешь получить этот бой с Усманом», — заявил Корьме в своём подкасте на YouTube.