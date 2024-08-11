Турки Аль аш-Шейх отказался сотрудничать с Тимофеем Цзю

Председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх отказался сотрудничать с австралийским боксёром-профессионалом русского происхождения, выступающим в первой средней и в средней весовых категориях, Тимофеем Цзю.

«Я не собираюсь работать с Тимом Цзю. Желаю ему идти своим путём, но с ним работать не буду, потому что он не понимает», — заявил Аль аш-Шейх в эфире Fighthub TV.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте, Цзю проиграл раздельным судейским решением американцу Себастьяну Фундоре, потерпев первое поражение в карьере.

Международная боксёрская федерация IBF уведомила 6 августа обладателя чемпионского титула в весовой категории до 69,9 кг Бахрама Муртазалиева и лидера своего рейтинга Тима Цзю, что им следует начать переговоры об обязательном поединке.