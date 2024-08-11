Волкановски: Адесанья покажет такое выступление, которое заставит всех нас трепетать

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски уверен в победе известного нигерийского бойца ММА Исраэля Адесаньи в бою с действующим обладателем титула UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Я ожидаю увидеть великолепное выступление от Иззи. Как мне кажется, это будет что-то вроде того, что было в его бою с Пауло Костой, когда он вышел и блестяще исполнил план на бой. Говоря о Дрикусе, нельзя не заметить, что у него уникальный и неординарный стиль боя, к которому соперники не могут найти ключи. В том году мы видели, как неуклюжий прессинг Стрикленда доставлял Иззи проблемы. Но не думаю, что Дрикус решит взять его на вооружение. На это раз лично я не жду никаких сюрпризов. Он выйдет заряженным и покажет такое выступление, которое заставит всех нас трепетать.

Однако Иззи должен быть осторожным, поскольку Дрикус непростой соперник и у него есть невероятная физическая мощь. Я чувствую, что случится что-то грандиозное, то есть мы увидим грандиозный финиш, который является изюминкой Адесаньи. Благодаря ему Исраэль вернётся туда, где он был чуть раньше», — приводит слова Волкановски портал Low Kick MMA.