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Мераб Двалишвили: бой с Сэндхагеном был хорошим подарком для Умара от UFC

Мераб Двалишвили: бой с Сэндхагеном был хорошим подарком для Умара от UFC
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Топовый грузинский боец UFC, выступающий в легчайшем весе (до 61 кг), Мераб Двалишвили прокомментировал результат поединка между американцем Кори Сэндхагеном и россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Поединок Умара и Кори получился хорошим, поздравляю с победой Нурмагомедова. Это был хороший подарок для него от UFC. Он занимал 11-е место в рейтинге, не дрался ни с кем из топ-15 и получил в соперники второго номера.

Кори должен был стать следующим претендентом на титул. Однако теперь, извини, Кори, но ты прощаешься с этим шансом надолго. Умар победил, что является хорошим шагом для него. Сейчас я сосредоточен на бое с О’Мэлли.

Уже после того, как мы подерёмся, надо будет решать насчёт следующего претендента. Как мне кажется, Фигейреду больше заслужил драться за пояс. На его счету есть победа над бывшим чемпионом этого дивизиона. Кроме того, он доминировал в бою с Верой. Дейвисон является большим именем», — сказал Мераб в интервью на YouTube-канале Helen Yee Sports.

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