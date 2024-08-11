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Сергей Спивак ответил на вызов Жаилтона Алмейды и обозначил сроки своего возвращения

Сергей Спивак ответил на вызов Жаилтона Алмейды и обозначил сроки своего возвращения
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Молдавский боец смешанных единоборств Сергей Спивак ответил на вызов представителя Бразилии Жаилтона Алмейды, а также обозначил сроки своего возвращения в октагон.

«Жаилтон бросил мне вызов? Пусть тренируется. Конец года был бы замечательным. Я бы вернулся в конце года, если не будет проблем со здоровьем», — приводит слова Спивака портал MMA Fighting.

Сегодня в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Vegas 95 в главном событии вечера Сергей Спивак разделил октагон с представителем Польши Марчином Тыбурой. Бой завершился победой молдавского бойца болевым приёмом (рычаг локтя) в первом раунде.

В активе 29-летнего Спивака 16 побед (семь нокаутом, две решением, семь сабмишеном) и четыре поражения. Сергей занимает девятое место в рейтинге дивизиона. На счету Тыбуры профессиональный рекорд — 25-8-0.

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