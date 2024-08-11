Ислам Махачев: Арман Царукян остался таким же бойцом, каким был пять лет назад

Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев считает, что его бывший оппонент и топовый боец UFC армянин Арман Царукян не изменился со времён их первого боя.

«Как мне кажется, Арман остался таким же бойцом, каким был пять лет назад. Я видел многие его бои, но просто много говорит. Арман делает это хорошо и удачно продвигает себя. Но он тот же боец [каким был в первом бою]. Для меня это не особо интересный бой, но мы скоро вновь встретимся», — сказал Ислам в интеврью YouTube-каналу Hosheh MMA.

Напомним, поединок между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном состоялся на турнире UFC в Санкт-Петербурге, который прошёл 20 апреля 2019 года. Тогда победу одержал Ислам единогласным решением судей.