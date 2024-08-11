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Усман — Белалу: сынок, я доминировал в дивизионе, когда тебя не было в рейтинге

Усман — Белалу: сынок, я доминировал в дивизионе, когда тебя не было в рейтинге
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Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий нигериец Камару Усман обратился к действующему обладателю титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американцу палестинского происхождения Белалу Мухаммаду.

«Ладно, не буду строить из себя хорошего парня. Белал, ты никогда не гонялся за мной и не бросал мне вызов. Тебя даже в рейтинге не было, когда я доминировал в дивизионе. К твоему сведению, сынок, у меня есть победа над Леоном», − написал Усман на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Белал Мухаммад провёл последний поединок на турнире UFC 304, который состоялся 28 июля в Манчестере, Великобритания. Его соперником был на тот момент чемпион UFC в полусреднем весе англичанин Леон Эдвардс. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мухаммада единогласным решением судей. Теперь в активе Белала 24 победы, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

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