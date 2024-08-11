Исраэль Адесанья продемонстрировал физическую форму за шесть дней до боя с дю Плесси

Известный нигерийский боец, выступающий в среднем весе UFC, Исраэль Адесанья продемонстрировал актуальную физическую форму за шесть дней до титульного боя с действующим обладателем чемпионского пояса UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

Фото: Официальная страница Адесаньи в социальных сетях

Поединок между бойцами состоится 17 августа на турнире UFC 305 в Перте (Австралия).

Исраэлю Адесанье 34 года. Новозеландец дебютировал в UFC в 2018 году и уже в октябре 2019-го завоевал чемпионский титул в среднем весе, нокаутировав австралийца Роберта Уиттакера. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 13 побед и три поражения.

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020-м и в январе сразился за чемпионский титул, одолев раздельным судейским решением американца Шона Стрикленда. Всего на его счету в UFC семь побед и ни одного поражения.