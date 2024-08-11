Ислам Махачев: у Фергюсона не должно быть чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу

Действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев не считает, что бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Тони Фергюсон дотягивает по навыкам до чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу.

«У Тони не должно быть чёрного пояса [по бразильскому джиу-джитсу]. Да, действительно, он хорош в некоторых приёмах и показал это на многих бойцах. Однако он не на уровне чёрного пояса. Мне приходилось работать с многими парнями, которые являются настоящими чёрными поясами, и они реально очень жёсткие. Многие бойцы получают чёрные пояса в качестве подарка, незаслуженно», — сказал Ислам в интеврью на YouTube-канале Hosheh MMA.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в начале июня, Махачев встречался с представителем США Дастином Порье. Их бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 302. Противостояние продлилось до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом.