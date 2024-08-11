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Жорж Сен-Пьер: мне никогда не нравились драки. Для меня это невыносимо

Жорж Сен-Пьер: мне никогда не нравились драки. Для меня это невыносимо
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Бывший двойной чемпион UFC в полусреднем и среднем весе, а также член Зала славы UFC канадец Жорж Сен-Пьер рассказал, что на самом деле ему не нравилось драться.

«Хочу быть честным с вами на 100%. Мне никогда не нравились драки. Я люблю ММА и восхищаюсь наукой, стоящей за ними. Но я ненавижу драки. Для меня это невыносимо, и внутри возникает чувство дискомфорта. К тому же всегда сохраняется неопределённость в том, как сильно пострадает моё тело, ждёт меня поражение или победа. Это невыносимо», — приводит слова Жоржа портал Yardbarker.

Напомним, Жорж Сен-Пьер объявил о завершении своей профессиональной карьеры в ММА 21 февраля 2019 года. Последний бой канадец провёл 4 ноября 2017 года. Его соперником был на тот момент чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг. Жорж победил его удушающим приёмом (сзади).

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