Экс-обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья ответил, почему решил взять почти годовой перерыв в карьере.

«Я осознанно взял перерыв, поскольку за год провёл три-четыре боя, в качестве чемпиона, чёрт возьми. Мне даже кое-кто из UFC говорил притормозить. Но я был слишком упёртым и говорил, что должен биться в Сиднее [на турнире UFC 293]. Оглядываясь назад, понимаю, что стоило остановиться. Иногда жизнь заставляет тебя прислушаться [к себе и своему телу]. После боя с Шоном я решил так поступить. Моё тело уже не то, что было в молодости. Поэтому решил уделить ему время и просто найти себя.

Я справился со всем очень хорошо — с той сценой, на которую выходил, с тем вниманием, которое было ко мне приковано. Невзирая на взлёты и падения, ты учишься. Нет какой-то книги, где написано, как стать чемпионом UFC. Ты учишься всему в процессе. Люди любят гнать: «Одно поражение, всё, ему пора на пенсию. Он уже не тот, всё кончено». Но нельзя это слушать, поскольку они делают то, что делаю я. Занавес ещё не опущен, не торопитесь», — сказал Адесанья в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.