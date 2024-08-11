Вице-президент PFL: никто из наших представителей не проявил к Мокаеву ни капли интереса

Вице-президент PFL Майк Коган прокомментировал слухи о том, что руководство лиги вело переговоры с непобеждённым британским бойцом дагестанского происхождения Мухаммедом Мокаевым.

«Эта история – ложь. Никто из представителей PFL или Bellator не общался с этим парнем и даже не проявил ни капли интереса к его персоне», — написал Коган на своей странице в социальных сетях.

Мухаммаду Мокаеву 23 года. Уроженец Дагестана дебютировал в престижнейшей организации мира весной 2022 года и провёл всего семь поединков.

В своём последнем бою на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания) Мокаев победил единогласным судейским решением португальца Манела Капе, после чего генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что организация не будет продлевать контракт с уроженцем Дагестана.