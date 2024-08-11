«С 12 лет я начал пить». Алекс Перейра рассказал о том, как боролся с алкоголизмом

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра рассказал на встрече с подростками, которые проходят лечение в реабилитационном центре, о том, как ему самому удалось побороть алкоголизмом.

«С 12 лет я начал пить алкоголь. Это был трудный период. С каждым годом количество алкоголя росло. И наконец настал момент, когда я решил бросить. Там, где был мой дом, у меня не было знаний о медицинской помощи или о группе людей, подобных тем, что есть в США. После четырёх лет борьбы с алкоголизмом мне удалось его победить», — приводит слова Перейры портал BJ Penn.

Напомним, 30 июня состоялся реванш между Алексом Перейрой и известным чешским бойцом Иржи Прохазкой в Лас-Вегасе на турнире UFC 303. Бой завершился победой бразильского атлета в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.