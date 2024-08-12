Член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье выступил против введения временного титула чемпиона UFC в лёгком весе.

«Иногда бойцы травмируются. Махачев был активен всё это время. В октябре 2023 года он побил Волкановски, а в июне этого года — Порье. Если Ислам вновь подерётся в октябре, то на его счету будет три боя за календарный год. И с учётом этого нет никакой необходимости вводить временный титул. И вообще, когда начали это делать? С кем Царукян собирается драться за временный пояс? Почему мы создаём эти пояса? В этом нет необходимости, когда чемпион уже провёл два боя за семь месяцев и не собирается долго отсутствовать», — приводит слова Кормье портал MMAJunkie.

Ранее Арман Царукян рассказал, что готов биться за временный чемпионский пояс UFC в категории до 70 кг, если Ислам Махачев не сможет драться в этом году.