Белал Мухаммад — Усману: в UFC тебя намеренно оберегали, а твой подкаст — отстой

Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец палестинского происхождения Белал Мухаммад ответил экс-лидеру рейтинга бойцов UFC pound-for-pound нигерийцу Камару Усману.

«Ты доминировал в дивизине?! Твоё доминирование — это две победы над Масвидалем и две кардио-войны с Колби (он, кстати, отстой). В UFC тебя намеренно оберегали, а теперь ты едва можешь ходить. Твой подкаст — отстой, твоя роль в «Чёрной пантере» — отстой», — написал Белал на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Белал Мухаммад провёл последний поединок на турнире UFC 304, который состоялся 28 июля в Манчестере, Великобритания. Его соперником был на тот момент чемпион UFC в полусреднем весе англичанин Леон Эдвардс. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мухаммада единогласным решением судей.