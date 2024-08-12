Джошуа определил победителя в реванше Усика и Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа поделился мнением о реванше между своим соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Думаю, это будет тяжёлый бой, но, как мне кажется, Усик снова одержит верх. Он классный боец, и я чувствую, что он один из лучших в мире. Вот почему я думаю, что он победит», — сказал Джошуа на канале Frank Warren's Queensberry Promotions в YouTube.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри запланирован на 21 декабря. Поединок должен состояться в Саудовской Аравии. Первый бой между украинцем и британцем проходил в этом году в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.

Главные новости дня: