Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Иман Хелиф обратилась к подписчикам после золота на Олимпиаде в Париже

Иман Хелиф обратилась к подписчикам после золота на Олимпиаде в Париже
Комментарии

Алжирская боксёрша Иман Хелиф, ставшая олимпийской чемпионкой в весовой категории до 66 кг на Играх в Париже, разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Эта золотая медаль для всех вас! Спасибо, что были со мной в этом невероятном путешествии. Ваша поддержка очень много значит для меня», — написала Хелиф.

Напомним, в финале олимпийских соревнований Хелиф победила представительницу Китая Ян Лю. Эта победа стала первой в истории Алжира за всю историю выступлений в женском боксе на Олимпийских играх. Для Хелиф эта медаль также стала первой олимпийской медалью.

Ранее Иман высказалась об отношениях с Международной ассоциацией бокса (IBA).

Материалы по теме
Хелиф — о золотой медали Олимпиады: в IBA ненавидят меня, и я не знаю почему

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android