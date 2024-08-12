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Алексей Тищенко предложил выдвинуть на пост президента МОК Умара Кремлёва

Алексей Тищенко предложил выдвинуть на пост президента МОК Умара Кремлёва
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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко дал комментарий по поводу решения президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха уйти со своего поста после окончания срока. По мнению Тищенко, эту должность мог бы занять глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв.

«Было бы более правильно и демократически верно, если бы представители стран выбирали президента Международного олимпийского комитета. Это было бы логично и более прозрачно. Всё-таки это одна из ведущих мировых спортивных организаций и управлять ей должны представители стран. Если бы была возможность выдвинуть на пост президента МОК кандидатуру Умара Кремлёва, то это было бы отлично. Кремлёв смог бы реализовать те идеи и подходы, о которых он многократно говорил. Это дало бы больше возможностей для спортсменов, организация стала бы более прозрачной», — сказал Тищенко.

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