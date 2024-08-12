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Испанский тренер на примере показал, что допуск Иман Хелиф на ОИ-2024 был несправедлив

Испанский тренер на примере показал, что допуск Иман Хелиф на ОИ-2024 был несправедлив
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Тренер сборной Испании по боксу Рафа Лозано высказал мнение, что допуск алжирской боксёрши Иман Хелиф к Олимпиаде 2024 года в Париже создал угрозу для других спортсменок.

«Я не считаю это решение справедливым. Каждый может думать что хочет, но я вижу это именно так», — приводит слова Лозано Marca.

Также Лозано вспомнил, как Хелиф проходила тренировочный лагерь в Испании:

«Мы не могли найти ей спарринг-партнёра. Мы поставили её с Дженнифер Фернандес, и это причинило ей боль. С кем бы мы её ни ставили, результат был тем же. Потом мы поставили её с Хосе Килесом, и силы оказались равны. Так что я не считаю это справедливым».

Напомним, Хелиф в Париже стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 66 кг. В финале спортсменка победила китаянку Ян Лю.

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