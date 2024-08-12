Касорла: Иман Хелиф была опустошена, внезапно обнаружив, что она, возможно, не девушка

Жорж Касорла, занимавшийся подготовкой алжирской боксёрши Иман Хелиф к Олимпиаде в Париже, дал комментарий по поводу обвинений в её адрес. Хелиф в итоге стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 66 кг. Отметим, что Иман была дисквалифицирована IBA на чемпионате мира 2023 года перед боем за золотую медаль из-за проваленных гендерных тестов.

«Дисквалификация была основана на тестах. Честно говоря, мне это показалось отвратительным. Независимо от результатов этих биологических тестов и не вдаваясь в их подробности, это дело биологов и врачей. Эта бедная молодая девушка была опустошена, внезапно обнаружив, что она, возможно, не девушка», — приводит слова Касорлы Reduxx со ссылкой на Le Point.

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