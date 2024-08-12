«Честность всегда побеждает коррупцию». Кремлёв высказался о решении Баха покинуть МОК

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв дал комментарий по поводу решения действующего главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха не переизбираться на новый срок. При этом Умар подчеркнул, что Международная ассоциация бокса готова начать сотрудничество с новым руководством МОК.

Ранее Бах сообщил, что не станет баллотироваться на новый срок, предложив провести выборы в марте 2025 года.

«Я рад, что Томас Бах услышал голос здравого смысла и уходит в отставку. Хватит, у него был шанс привнести что-то хорошее в мир спорта, но он потерпел неудачу. Теперь пришло время новому сильному лидеру возглавить олимпийское движение. Что касается Международной ассоциации боксёров (IBA), то мы продолжим создавать наилучшие условия для наших боксёров по всему миру и будем упорно работать над тем, чтобы наш вид спорта процветал. Мы открыты для установления контактов с новым руководителем МОК, как только он будет избран, ради наших боксёров и олимпийского будущего спорта.

Честность и прозрачность всегда побеждают коррупцию и алчность. В этой кризисной ситуации, кульминация которой произошла в Париже, настало время очистить олимпийское движение от правонарушений, как это нам удалось сделать с IBA в прошлом, с AIBA. Я повторяю, что у нашей организации никогда не было проблем с олимпийским движением, кроме как с его нынешним руководством. Я с нетерпением жду нового будущего олимпийского движения», — сказал Кремлёв.

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