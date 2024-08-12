Источник: Дмитрий Двали был избит во время пьяной драки, а не когда вступился за подростка

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали был избит во время пьяной драки после клуба, а не когда вступился за подростка во время пробежки. Об этом информирует телеграм-канал Baza со ссылкой на заявления очевидцев.

Сообщается, что спортсмен находился в нетрезвом состоянии. На выходе из кафе произошла драка, в которую и ввязался Двали, бросившись «бить всех без разбора». У потерпевших оказались выбиты зубы, а также зафиксированы трещины в черепе. За это местные группой набросились на боксёра.

Напомним, ранее говорилось, что Двали пострадал утром 28 июля, когда вместе с катменом стал свидетелем избиения толпой мужчин молодого человека. Дмитрий решил заступиться за потерпевшего, в ходе чего завязалась драка. В результате боксёр получил перелом орбитальной кости и тяжёлую травму глаза, приведшую к потере зрения.

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