Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Был недоволен и серьёзен». Никсик рассказал, как чемпион UFC оправдывался перед Хабибом

«Был недоволен и серьёзен». Никсик рассказал, как чемпион UFC оправдывался перед Хабибом
Аудио-версия:
Комментарии

Известный тренер Эрик Никсик рассказал, как однажды посетил тренировку под руководством прославленного российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.

«Я спросил, не возражает ли он, если я приду, просто посижу и посмотрю. И он такой: «Да, конечно, проходи». Всё было очень серьёзно, строго по расписанию. Никакой музыки, никакой ерунды. Там никто не болтает друг с другом просто так. Только как переступаешь порог, начинается работа. Что забавно, так это то, что Белал Мухаммад привёл друга без ведома Хабиба. И Хабиб был недоволен этим. Могло показаться, что он шутит, но это было не так. Он был очень серьёзен, и Белал такой: «О, чувак, мне так жаль». Хабиб не знал кто это», — сказал Никсик на канале Red Corner MMA в YouTube.

Мухаммад в настоящий момент является чемпионом UFC в полусреднем весе.

Материалы по теме
У Орла заберут дома и машины? Изучаем долговую проблему Хабиба Нурмагомедова
У Орла заберут дома и машины? Изучаем долговую проблему Хабиба Нурмагомедова

Почему Хабиб – главная звезда ММА:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android