«Был недоволен и серьёзен». Никсик рассказал, как чемпион UFC оправдывался перед Хабибом

Известный тренер Эрик Никсик рассказал, как однажды посетил тренировку под руководством прославленного российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.

«Я спросил, не возражает ли он, если я приду, просто посижу и посмотрю. И он такой: «Да, конечно, проходи». Всё было очень серьёзно, строго по расписанию. Никакой музыки, никакой ерунды. Там никто не болтает друг с другом просто так. Только как переступаешь порог, начинается работа. Что забавно, так это то, что Белал Мухаммад привёл друга без ведома Хабиба. И Хабиб был недоволен этим. Могло показаться, что он шутит, но это было не так. Он был очень серьёзен, и Белал такой: «О, чувак, мне так жаль». Хабиб не знал кто это», — сказал Никсик на канале Red Corner MMA в YouTube.

Мухаммад в настоящий момент является чемпионом UFC в полусреднем весе.

Почему Хабиб – главная звезда ММА: