Телеграм-канал Baza опубликовал новое видео, на котором демонстрируется драка с участием знаменитого российского боксёра Дмитрия Двали. В описании к видео утверждается, что Дмитрий был избит не в тот момент, когда заступился за молодого человека, которого избивала группа лиц, а в момент пьяной драки.

Появилось новое видео с избиением Дмитрия Двали:

По сведениям источника, ссылающегося на заявления очевидцев, Двали находился в нетрезвом состоянии и на выходе из клуба ввязался в драку с группой лиц.

Напомним, изначально утверждалось, что Дмитрий пострадал после того, как заступился за потерпевшего, которого избавила группа мужчин. В результате боксёр получил перелом орбитальной кости и тяжёлую травму глаза. Ранее боксёру провели операцию.

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