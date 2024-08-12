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Тони Джонсон дал прогноз на бой Гончарова и Богатырёва на АСА 178

Тони Джонсон дал прогноз на бой Гончарова и Богатырёва на АСА 178
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Бывший чемпион АСА в тяжёлом весе американец Тони Джонсон сказал, что видит фаворитом Евгения Гончарова в финале Гран-при АСА в тяжёлом весе с Адамом Богатырёвым. Этот поединок возглавит турнир АСА 178, который пройдёт 16 августа в Москве.

«Гончаров наверняка победит в поединке с Адамом Богатырёвым. В его послужном списке есть более тяжёлые бои. Ну и я действительно ещё раз хочу провести бой с Гончаровым», – сказал Джонсон в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

38-летний Джонсон 16 августа в Москве на турнире АСА 178 встретится с экс-чемпионом лиги Алиханом Вахаевым. С Гончаровым Джонсон дрался трижды – в июне 2019 года их поединок был признан несостоявшимся, а другие бои в августе 2019 года и сентябре 2022 года завершились победой Гончарова. Сначала россиянин был сильнее единогласным решением, а потом победил нокаутом в первом раунде.

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