Тренер Фрэнсиса Нганну назвал условие для боя с Джоном Джонсом

Эрик Никсик, тренер экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну, поделился мнением о потенциальном поединке его подопечного с действующим чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе Джоном Джонсом. По мнению Никсика, бой может состояться в случае поступления выгодного в финансовом плане предложения.

«Я не раз говорил, что Джон — лучший из всех, кто когда-либо участвовал в боях. И если ты настоящий конкурент, тебе хочется драться с лучшими. Очевидно, Фрэнсис хочет проявить свои лучшие качества.

Я очень оптимистичен, когда дело доходит до таких вещей. Думаю, деньги решают всё. У нас хорошие отношения с Саудовской Аравией, и я знаю, что Дана Уайт и UFC также сотрудничают с этой страной. При всём уважении к Дане, но у него тоже есть босс. И ему могут сказать: «Эй, чувак, там можно заработать большие деньги. Мы сделаем этот бой, отбрось своё эго», — сказал Никсик на канале MMA Junkie в YouTube.

Джон Джонс трижды выполнил присед со штангой весом в 238 кг: