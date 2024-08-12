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Тим Цзю: не думаю, что россияне будут болеть за меня в бою с Муртазалиевым

Тим Цзю: не думаю, что россияне будут болеть за меня в бою с Муртазалиевым
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Бывший чемпион мира по боксу в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю предположил, за кого будут болеть россияне в его поединке с с действующим обладателем титула IBF представителем России Бахрамом Муртазалиевым.

«За кого будут болеть россияне в моём поединке с Муртазалиевым? Я горжусь своими русскими корнями. Но вся моя жизнь прошла в Австралии. Не думаю, что они выберут меня», — сказал Тим Цзю в интервью на YouTube-канале No Limit Boxing AU.

Бахраму Муртазалиеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле сразился за вакантный титул IBF, досрочно остановив в 11-м раунде немца Джека Кулкая. Всего на его счету 22 победы (16 – нокаутом) и ни одного поражения.

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