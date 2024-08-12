Мухаммад Мокаев ответил, стоит ли ждать, что UFC вновь подпишут c ним контракт

Британский непобеждённый боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев ответил, стоит ли ждать, что в UFC вновь заключат с ним контракт.

«Единственная причина моего увольнения — драка в отеле. В UFC чуть злые на меня из-за этого. К тому же бои стилистически проходят 50 на 50. У меня чёткая ситуация в данный момент. После победы над Капе мне каждая организация в мире пишет, контракты предлагают. [Представителям] UFC я сказал, что если они считают мою драку в отеле неправильной, то я готов провести следующий бой бесплатно, с любым бойцом. Мне не нужны гонорары.

Думаю, что пока уйду в другую организацию. Если в UFC захотят, то подпишут меня. Унижаться не собираюсь. Как мне кажется, я вернусь туда – это моя мечта. Со стороны профессионализма — драка была ошибкой. Но если говорить с точки зрения характера, то у меня нет сожаления. Но, как мне кажется, через один-два боя вернусь в UFC. Они сказали, что не закрывают дверь передо мной», — сказал Мокаев в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.