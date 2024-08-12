Действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев назвал бойца Bellator, который способен стать чемпионом UFC.

«Честно говоря, у Усмана хороший потенциал, поскольку он рос с нами и провёл много раундов с Хабибом. Теперь он мой спарринг-партнёр. Когда Усман был моложе, то мы всегда доставляли ему трудности в клетке. Поэтому сейчас он готов к любым неприятностям и неожиданностям. Усман способен драться с кем угодно. Как мне кажется, когда у него больше не будет работы в Bellator, он перейдёт в UFC и станет чемпионом», — приводит слова Махачева портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в начале июня, Махачев встречался с представителем США Дастином Порье. Их бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 302. Противостояние продлилось до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом.