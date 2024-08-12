Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев назвал бойца Bellator, который способен стать чемпионом UFC

Ислам Махачев назвал бойца Bellator, который способен стать чемпионом UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев назвал бойца Bellator, который способен стать чемпионом UFC.

«Честно говоря, у Усмана хороший потенциал, поскольку он рос с нами и провёл много раундов с Хабибом. Теперь он мой спарринг-партнёр. Когда Усман был моложе, то мы всегда доставляли ему трудности в клетке. Поэтому сейчас он готов к любым неприятностям и неожиданностям. Усман способен драться с кем угодно. Как мне кажется, когда у него больше не будет работы в Bellator, он перейдёт в UFC и станет чемпионом», — приводит слова Махачева портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в начале июня, Махачев встречался с представителем США Дастином Порье. Их бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 302. Противостояние продлилось до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом.

Материалы по теме
«Мечтает чересчур масштабно». Переход Махачева в средний вес — утопия?
«Мечтает чересчур масштабно». Переход Махачева в средний вес — утопия?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android