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Ислам Махачев назвал условие боя с Пэдди Пимблеттом

Ислам Махачев назвал условие боя с Пэдди Пимблеттом
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев назвал условие боя с английским топовым бойцом Пэдди Пимблеттом.

«Если он будет заслуживать титульный шанс, то почему бы и нет? Если Пэдди победит в нескольких следующих боях и войдёт в топ-10, то давайте сделаем это. На данный момент в лёгком весе нет каких-то громких вызовов для меня. Так что нам требуется свежая кровь. Я видел, как он финишировал Бобби. Это было отличное выступление. Теперь ему придётся встретиться с более жёсткими бойцами. Поэтому Пэдди надо будет тренироваться ещё усерднее», — приводит слова Махачева издание MMAJunkie.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в начале июня, Махачев встречался с представителем США Дастином Порье. Их бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 302. Противостояние продлилось до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом.

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