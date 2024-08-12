Пэдди Пимблетт отреагировал на слова Махачева, который не исключил, что подерётся с ним

Топовый английский боец UFC Пэдди Пимблетт отреагировал на слова действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг Ислама Махачева, который не исключил, что подерётся с ним.

«Вы видели, что Махачев сказал обо мне? Ислам заявил, что я потрясающий боец и если продолжу побеждать, то могу даже подраться за пояс. Знаешь, Ислам, мы идём. Мы уже в пути, брат», — приводит слова Пимблетта портал MMAJunkie.

В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Великобритания) прошёл турнир UFC 304. Пэдди Пимблетт досрочно одержал победу в первом раунде.

Теперь в активе Пимблетта 22 победы и три поражения. Британец продлил свою победную серию до восьми боёв. В предыдущем поединке он одолел Тони Фергюсона. На данный момент больше побед подряд в лёгком весе только у Ислама Махачева (13).