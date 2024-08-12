Сауль Альварес — о лишении пояса IBF: буду делать всё, что хочу

34-летний популярный мексиканский боксёр-профессионал Сауль Альварес прокомментировал решение IBF лишить его чемпионского пояса во втором среднем весе.

«В боксе есть уровни. Существуют звёзды и суперзвёзды. Кто такой Уильям Скалл? Я никогда не слышал о нём и не собираюсь делать то, что они хотят. Я буду делать всё, что хочу, поскольку заслуживаю этого из-за всего, чего добился», — приводит слова Альвареса журналист Майкл Бенсон на своей странице в социальных сетях.

27 июля стало известно, что IBF приняли решение лишить Канело титула, поскольку он отказался проводить бой против обязательного претендента по линии IBF Уильяма Скалла. Вместо него Сауль предпочёл драться с непобеждённым пуэрториканским боксёром Эдгаром Берлангой.

Поединок между Альваресом и Берлангой состоится 14 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США, штат Невада).