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Мухаммад Мокаев рассказал, согласится ли он выступать в какой-либо российской лиге

Мухаммад Мокаев рассказал, согласится ли он выступать в какой-либо российской лиге
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Британский непобеждённый боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев рассказал, что не готов рассматривать предложения по заключению контракта с российскими лигами.

«Драться в российских лигах – это вы меня списываете сейчас. Мне предлагали хорошие деньги организации в России, но в данный момент я должен газовать за границей и конкурировать с лучшими в мире», — сказал Мокаев в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Мухаммаду Мокаеву 23 года. Уроженец Дагестана дебютировал в престижнейшей организации мира весной 2022 года и провёл семь поединков.

В своём последнем бою на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания) Мокаев победил единогласным судейским решением португальца Манела Капе, после чего генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что организация не будет продлевать контракт с уроженцем Дагестана.

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