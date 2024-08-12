Мухаммад Мокаев назвал лигу, в которой хотел бы выступать после ухода из UFC

Британский непобеждённый боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев назвал лигу, в которой хотел бы выступать после ухода из UFC.

«Из тех, кто предлагал мне контракт, это Brave CF, One Championship, PFL, но скорее всего, я бы вернулся в Brave CF. В One Championship был бы интересен бой с Деметриусом Джонсоном – лучше этого боя в настоящий момент ничего не организовать. Он сильнее, чем чемпион UFC Пантожа, и это все знают – Джонсон настоящая легенда. Пантожу я бы прошёл, а вот к Мышонку пришлось бы сильно готовиться», — сказал Мокаев в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

В своём последнем бою на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания) Мокаев победил единогласным судейским решением португальца Манела Капе, после чего генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что организация не будет продлевать контракт с уроженцем Дагестана.