«Думал, он понесёт флаг Китая». Бывший временный чемпион UFC высмеял Леброна Джеймса

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон подверг критике известного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и члена сборной США Леброна Джеймса.

«На церемонии [открытия Олимпиады в Париже] «Капитану я ненавижу Америку» Леброну Джеймсу была оказана честь нести звёздно-полосатый флаг. Когда мне показали эту новость, то я подумал, что он понесёт флаг Китая. Что случилось, Леброн? Ты наконец-то обеспечил равенство и справедливость всем детям и женщинам, которые шьют твою обувь?» — сказал Колби в видео, которое опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 296, Колби уступил единогласным решением судей англичанину Леону Эдвардсу. Для Ковингтона это поражение стало третьим в титульных боях.

Леброн Джеймс на Олимпиаде в Париже в третий раз стал чемпионом Игр в составе сборной США.