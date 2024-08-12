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Исраэль Адесанья: Дю Плесси мыслит, как колонист

Исраэль Адесанья: Дю Плесси мыслит, как колонист
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Бывший чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в среднем весе южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

«Для меня нет ничего личного в этом поединке. Просто хочу, чтобы он ответил за свои слова. Дрикус говорит: «Я тренируюсь в Африке». Но такие, как я и Абдул Разак Альхасан [боец ММА], были вынуждены покинуть свою родину, чтобы найти лучшую жизнь. Хотя он никогда этого не поймёт, поскольку живёт за грёбаными воротами, которые огораживают его привилегированную жизнь в Южной Африке.

Фрэнсису Нганну пришлось пересечь пустыню, чтобы отправиться тренироваться за границу. Если вы знаете его путь, то его нельзя не называть африканским чемпионом, поскольку там началась его история.

Мы проложили для Дрикуса дорогу в UFC, а потом он выходит и пытается присвоить эту заслугу себе. Интересно, откуда он это взял. Что это за тип мышления? Типа: «О, посмотрите на эту прекрасную страну. Хочу всё это для себя». Что это за образ мыслей?

Ты мог бы сказать: «Для меня было бы большой честью присоединиться к африканским чемпионам UFC». Но Дрикус пытается присвоить это себе. Он мыслит, как колонист, и не понимает ошибочности своего пути. Но я открою ему истину», — приводит слова Исраэля портал TMZ.

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