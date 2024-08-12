Мухаммад Мокаев сообщил, что заключил контракт с промоушеном

Британский непобеждённый боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев сообщил в социальных сетях, что подписал контракт с не названным на данный момент промоушеном.

«Подписал», — написал Мокаев.

Ранее сам Мухаммад заявлял о желании выступать под эгидой лиги Brave FC. Также он выражал интерес в подписании соглашения с сингапурской организацией One Championship.

Мухаммаду Мокаеву 23 года. Уроженец Дагестана дебютировал в престижнейшей организации мира весной 2022 года и провёл семь поединков.

В своём последнем бою на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания) Мокаев победил единогласным судейским решением португальца Манела Капе, после чего генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что организация не будет продлевать контракт с уроженцем Дагестана.