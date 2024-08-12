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Ислам Махачев назвал главную проблему Усмана Нурмагомедова

Ислам Махачев назвал главную проблему Усмана Нурмагомедова
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев назвал главную проблему чемпиона Bellator в лёгком весе соотечественника и одноклубника Усмана Нурмагомедова.

«Единственная проблема Усмана – его надо контролировать на тренировках. Следить за его дисциплиной, за его расписанием, поскольку он ещё молодой парень. Но у Усмана есть старшие братья, и тот же Хабиб во всём его контролирует», — приводит слова Махачева портал Bloody Elbow.

Напомним, следующий поединок Усман проведёт против Александра Шаблия на турнире Bellator 7 сентября в Сан-Диего (США). Изначально Александр Шаблий и Усман Нурмагомедов должны были подраться 17 мая в Париже (Франция), но бой был перенесён, потому что Нурмагомедов получил травму.

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