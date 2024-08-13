Стипе Миочич продемонстрировал свою физическую форму

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе американец хорватского происхождения Стипе Миочич продемонстрировал актуальную физическую форму.

Фото: Страница Стипе Миочича в социальных сетях

Предполагается, что Стипе проведёт следующий бой против соотечественника и действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе Джона Джонса. Президент UFC Дана Уайт неоднократно заявлял, что этот поединок состоится и пройдёт, скорее всего, в ноябре в Нью-Йорке.

Напомним, Стипе провёл свой последний бой на турнире UFC 260, который состоялся в марте 2021 года. Тогда его оппонентом был камерунец Фрэнсис Нганну, с которым они встречались ранее. В первом бою победа единогласным решением судей осталась за Миочичем. Реванш завершился победой Нганну нокаутом во втором раунде. С тех пор Миочич не провёл ни одного боя в лиге и стал редко появляться в медиапространстве.