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Теренс Кроуфорд отказался от пояса абсолютного чемпиона по версии WBO

Теренс Кроуфорд отказался от пояса абсолютного чемпиона по версии WBO
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Американский боксёр Теренс Кроуфорд отказался от пояса абсолютного чемпиона, от титула по версии WBO в весовой категории 66,7 кг, сообщает vRINGE.com.

По информации источника, благодаря такому решению американец Брайан Норман разменял свой временный пояс на полноценный.

За свою профессиональную карьеру Кроуфорд провёл 41 бой и ни разу не проиграл, завершил 31 из них нокаутом. Американец становился чемпионом мира в полусреднем весе девять раз, начиная с 2014 года.

Норман же провёл на профессиональном уровне 28 поединков, из которых 26 оказались победными (20 нокаутом).

WBO — всемирная боксёрская организация, одна из четырёх важнейших организаций профессионального бокса, основанная в 1988 году бизнесменами из Пуэрто-Рико.

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