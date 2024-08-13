«Худшая в истории». Райан Гарсия раскритиковал Олимпиаду в Париже

Известный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия раскритиковал Олимпийские игры 2024 года, которые проходили в Париже.

«Олимпиада в Париже признана худшей в истории. Они неуважительно отнеслись к Иисусу на глазах у миллионов. И заставили людей болеть. Это было плохо, с этим не поспоришь», — написал Гарсия на своей странице в социальных сетях.

Напомним, на Играх в Париже произошёл скандал в женском боксе. Он случился после поединка между итальянкой Анджелой Карини и представительницей Алжира Иман Хелиф. Спортсменки встречались на стадии 1/8 финала. Бой завершился через 46 секунд после его начала, так как Карини отказалась продолжать противостояние и покинула ринг в слезах. Также на турнире выступала спортсменка с Тайваня Линь Юйтин. И Хелиф, и Юйтин были дисквалифицирована на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, но допущены до ОИ-2024. Обе в итоге стали чемпионками в Париже.

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