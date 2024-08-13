Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Спивак улучшил положение в новом рейтинге UFC

Сергей Спивак улучшил положение в новом рейтинге UFC
Комментарии

Молдавский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Спивак, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC (до 120 кг), улучшил своё положение сразу на две позиции в обновлённом рейтинге промоушена. В настоящий момент Сергей занимает седьмое место.

Также положение улучшил бразильский тяжеловес Жаилтон Алмейда. Сейчас он занимает шестую позицию. Американец Стипе Миочич и поляк Марчин Тыбура, напротив, по одному месту в рейтинге тяжёлого дивизиона потеряли. Миочич, как и Спивак, занимает сейчас седьмую строчку, а Тыбура находится на девятой позиции.

Напомним, в прошлом поединке, который состоялся в ночь на 11 августа мск на турнире UFC Vegas 95, Спивак встречался с Тыбурой. Бой завершился победой Сергея болевым приёмом в первом раунде.

Материалы по теме
У тяжей не только нокауты. Шикарная победа Спивака болевым приёмом!
У тяжей не только нокауты. Шикарная победа Спивака болевым приёмом!

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android