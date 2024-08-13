Сергей Спивак улучшил положение в новом рейтинге UFC

Молдавский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Спивак, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC (до 120 кг), улучшил своё положение сразу на две позиции в обновлённом рейтинге промоушена. В настоящий момент Сергей занимает седьмое место.

Также положение улучшил бразильский тяжеловес Жаилтон Алмейда. Сейчас он занимает шестую позицию. Американец Стипе Миочич и поляк Марчин Тыбура, напротив, по одному месту в рейтинге тяжёлого дивизиона потеряли. Миочич, как и Спивак, занимает сейчас седьмую строчку, а Тыбура находится на девятой позиции.

Напомним, в прошлом поединке, который состоялся в ночь на 11 августа мск на турнире UFC Vegas 95, Спивак встречался с Тыбурой. Бой завершился победой Сергея болевым приёмом в первом раунде.

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