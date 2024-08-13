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Денис Тюлюлин исключён из ростера UFC

Денис Тюлюлин исключён из ростера UFC
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Российский боец смешанных единоборств Денис Тюлюлин, выступающий в среднем весе (до 84 кг), покинул промоушен UFC. Об этом информирует UFC Roster Tracker.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 3 августа на турнире UFC в Саудовской Аравии, Тюлюлин встречался с представителем США Седриком Дюма. Противостояние продлилось три раунда, по итогам которых победа досталась американцу. Для Дениса это поражение стало четвёртым подряд.

Тюлюлину в настоящий момент 36 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году. В марте 2022 года он впервые подрался в UFC. Всего на счету бойца в UFC одна победа и пять поражений. В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Денис принял участие в 20 боях, в которых одержал 10 побед и потерпел 10 поражений.

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