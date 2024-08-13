«Напишите Канело». Экс-жена Бивола выступила с заявлением по поводу боксёра

Екатерина Бивол, бывшая жена чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, призвала подписчиков писать письма мексиканцу Саулю Альваресу, чтобы тот повлиял на её экс-супруга. Екатерина добивается от Дмитрия выплаты алиментов.

«Ребята, пожалуйста, пишите Канело. Никто за меня не заступится. Только он может хотя бы высказаться. Это известнейший боксёр с огромной аудиторией. Только он может мне помочь, потому что всем остальным плевать. Пожалуйста, напишите Канело в комментариях. Пожалуйста, не пишите мне комментарии. Здесь эти боты, у меня уже 40 тысяч фейков. Пожалуйста, я не могу закрыть свою страницу, потому что я честный, открытый журналист, который сам себя спасает. Пожалуйста, пишите Канело. И пишите «Инстаграму»*, чтобы он не блокировал меня, не ограничивал меня. Потому что атаки Бивола не заканчиваются. Пожалуйста, пожалуйста, сделайте это.

И не пишите ничего на моей странице. Я прошу вас, пишите Канело. Пишите в Matchroom, пишите всем иностранным компаниям, с кем сотрудничает мой бывший муж, особенно Канело. Пожалуйста, я прошу вас, только не пишите мне, не пишите», — сказала Екатерина на своей странице в социальных сетях.

Экс-жена Бивола выступила с заявлением по поводу боксёра:

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