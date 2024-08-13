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Олимпийскую чемпионку по боксу Линь Юйтин встретили на родине с истребителями

Олимпийскую чемпионку по боксу Линь Юйтин встретили на родине с истребителями
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Тайвань отправил несколько истребителей F-16 для почётного эскорта самолёта, на котором с Олимпийских игр в Париже возвращались олимпийцы страны, в том числе боксёрша Линь Юйтин. На соревнованиях спортсменка завоевала золотую медаль.

«Слышите рёв наших истребителей? Да, это дань уважения нашим героям», — говорится в сообщении Министерства обороны Тайваня на странице ведомства в социальных сетях.

Тайвань отправил истребители, чтобы встретить самолёт Линь Юйтин:

В общей сложности спортсмены с Тайваня на Играх в Париже завоевали две золотые и пять бронзовых медалей.

Напомним, на Играх в Париже Юйтин вместе с боксёршей из Алжира Иман Хелиф оказалась замешана в скандале после того, как некоторые эксперты и болельщики стали возмущаться по поводу их участия в турнире. Обе атлетки были дисквалифицирована на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, но допущены до ОИ-2024, где выиграли золото.

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