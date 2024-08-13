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Умар Кремлёв посетил Дмитрия Двали в больнице после операции боксёра на глазе

Умар Кремлёв посетил Дмитрия Двали в больнице после операции боксёра на глазе
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв навестил в больнице знаменитого российского боксёра Дмитрия Двали. Соответствующей видеозаписью Кремлёв поделился на своей странице в социальных сетях.

«Боксёры своих не бросают» — так мы говорим, и это не пустые слова. Это принцип каждой любящей семьи, в которой все должны заботиться друг о друге. И не бывает такой работы, при которой бы совсем не было времени навестить родных и близких.

Все мы – одна большая боксёрская семья! Поэтому мы с Димой советуем вам не искать отговорки и не отстраняться от семьи, ведь мы — всё, что у нас есть!» — написал Кремлёв.

Умар Кремлёв посетил Дмитрия Двали в больнице:

Напомним, ранее сообщалось, что Двали был избит в Крыму толпой мужчин после того, как заступился за молодого человека. Недавно спортсмен перенёс операцию на глазе. После этого сообщалось, что Дмитрию может потребоваться очередное хирургическое вмешательство.

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Источник: Дмитрий Двали был избит во время пьяной драки, а не когда вступился за подростка
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