Майкл Чендлер назвал пятерых бойцов, с которыми готов подраться вместо Макгрегора

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Майкл Чендлер назвал бойцов, с которыми был бы готов сразиться в случае невозможности провести поединок с Конором Макгрегором.

«Макс Холлоуэй будет одним из первых в этом списке. Джастин Гэтжи, с которым у меня был поединок в 2021 году, также один из таких бойцов. Но с Максом мы, безусловно, сотворили бы кровавую магию в октагоне. Самый реалистичный вариант для меня – Чарльз Оливейра. Мне нравится идея реванша с Чарльзом. Думаю, это был бы отличный бой, который взбодрил бы фанатов. Я почти нокаутировал его в первом раунде, а затем во втором допустил вопиющую ошибку, которую больше никогда не повторю», — приводит слова Чендлера talkSPORT со ссылкой на Lucky Block.

Также Майкл добавил, что готов сразиться с Дастином Порье и Арманом Царукяном.

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