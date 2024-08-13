Лига UFC представила кастомные шорты для Дрикуса дю Плесси и Исраэля Адесаньи

Лига UFC представила кастомные шорты для действующего обладателя титула UFC в среднем весе Дрикуса дю Плесси и его оппонента, бывшего чемпиона UFC в категории до 84 кг нигерийца Исраэля Адесаньи, в которых они подерутся на турнире UFC 305.

Шорты дю Плесси окрашены в цвета флага Южно-Африканской Республики (ЮАР), которая является для Дрикуса родиной.

Фото: Пресс-служба UFC

Шорты Исраэля выполнены преимущественно в чёрном цвете. А золотые узоры, скорее всего, обозначают молнии.

Фото: Пресс-служба UFC

Поединок между бойцами состоится 17 августа на турнире UFC 305 в Перте (Австралия).

Исраэлю Адесанье 34 года. Новозеландец дебютировал в UFC в 2018 году и уже в октябре 2019-го завоевал чемпионский титул в среднем весе, нокаутировав австралийца Роберта Уиттакера. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 13 побед и три поражения.