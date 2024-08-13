Шаблий — о поединке с Нурмагомедовым: у меня уже были поражения и мне нечего терять

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шаблий, выступающий в лёгком весе Bellator, прокомментировал слова своего соотечественника и действующего обладателя титула Bellator в категории до 70 кг Усмана Нурмагомедова. Ранее Усман говорил, что Александр ментально слаб.

«Я побью его, поскольку моя техника и навыки лучше. Не знаю, почему он думает, что я слаб ментально. У меня были тяжёлые бои. Ментально не готов – это не то, что сейчас можно сказать обо мне. Мне 31 год, у меня уже были поражения, так что мне бояться нечего в этом бою. Я дерусь за пояс, и мне нечего терять», — сказал Александр на пресс-конференции, посвящённой турниру Bellator.

Напомним, их бой станет главным событием вечера на турнире Bellator 7 сентября в Сан-Диего (США).

Изначально Александр Шаблий и Усман Нурмагомедов должны были подраться 17 мая в Париже (Франция), но бой был перенесён, потому что Нурмагомедов получил травму.