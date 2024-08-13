Гамрот — о потенциальном реванше с Царукяном: вы увидите финиш в моём исполнении

Топовый польский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Матеуш Гамрот открыт к проведению реванша с известным армянским бойцом UFC Арманом Царукяном.

«В этом есть смысл. Два года назад я победил Армана. Для меня это был отличный бой. Мне нравится участвовать в стилистических противостояниях. Если реванш состоится, то думаю, что результат будет таким же или вы увидите финиш в моём исполнении», — приводит слова Гамрота портал Sports Illustrated.

Напомним, первый бой между Царукяном и Гамротом состоялся 25 июня 2022 года на турнире UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе. Их поединок был главным событием вечера. Противостояние между бойцами продлилось все 25 минут и завершилось победой польского бойца единогласным решением судей.